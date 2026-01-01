Spender:in werdenGeld spenden
Gemeinsam für das Leben

Gemeinde Wirfus , Hauptstraße, 56814 Wirfus, Deutschland
18.01.2026
11:00 (GMT+1)
18.01.2026
15:00 (GMT+1)
Josef aus Wirfus ist an Blutkrebs erkrankt. Diese Schocknachricht erhält er erst vor wenigen Wochen. Eine Stammzellspende ist nun seine einzige Chance auf Heilung. Um zu helfen organisiert sein Sohn Stefan, gemeinsam mit dem Sportverein Wirfus, Familie, Freund:innen und der DKMS, eine Registrierungsaktion im Ort. Sie alle rufen gemeinsam zur Mithilfe auf: „Josef ist ein toller Mensch – kontaktfreudig, hilfsbereit und aus unserem Vereinsleben nicht mehr wegzudenken. Sein Traum ist es gesund zu werden und weiterhin viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen zu können. Bitte kommt zur Aktion und lasst euch als Stammzellspender registrieren. Für Josef und viele andere Betroffene mit Hoffnung auf Leben.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/registrieren ein Registrierungsset bestellen.

