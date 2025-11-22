Spender:in werdenGeld spenden
Ein Mann sitzt auf einer Bank mit einem Hund am Meer.
Registrierungsaktion

Papa Holger braucht eure Hilfe

TV Plochingen, Schafhausäckerhalle, Carl-Orff-Weg 4, 73207 Plochingen, Deutschland
15.11.2025
14:00 (MEZ)
15.11.2025
22:00 (MEZ)
„Unser Papa ist ein Held und wir wollen ihn auf keinen Fall verlieren”, erzählen Tochter Alicia und Sohn Lino. „Vor drei Jahren hat er Mama mit einer Nierenspende das Leben gerettet. Jetzt braucht er selber Hilfe. Denn Papa ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt eine Stammzellspende. Alle, die zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sind, können sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren. Deshalb: Kommt am 15. November vorbei oder registriert euch über die Onlineseite - für unseren Papa Holger und andere Betroffene.”

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/holger ein Registrierungsset bestellen.

Der Besuch der DKMS-Registrierungsaktion ist ohne Eintrittskarte für die Veranstaltung möglich.

Janet Mulappancharil
Janet Mulappancharil
Spenderneugewinnung
mulappancharil@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Jetzt spenden

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
