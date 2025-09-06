Spender:in werdenGeld spenden
Ein krebskrankes Kind mit Glatze lächelt in die Kamera.
Registrierungsaktion

Bist du mein Leuchtturm?

Winzerfest Höhnstedt, Gaststätte zur Weintaube, 06198 Höhnstedt, Deutschland
06.09.2025
09:30 (MESZ)
06.09.2025
14:00 (MESZ)
Seit diesem Frühjahr ist im Leben von Friedrich und seinen Eltern nichts mehr wie es war. Im April erhielt der 6-Jährige die Diagnose Burkitt-Lymphom, eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Statt mit anderen Kindern aus der Kita zu spielen oder seinen Sommerurlaub an der Nordsee zu verbringen – Friedrich liebt das Meer, den Otto-Waalkes-Leuchtturm und Windmühlen – verbringt er nun die Zeit in der Klinik. Fünf Chemotherapien hat er hinter sich und benötigt nun, um wieder gesund zu werden, eine Stammzellspende. „Man verfällt in eine Art Schockstarre. Die ersten Wochen weiß man nicht, wie man mit dem Schrecken umgehen soll. Irgendwann lernt man zu funktionieren”, berichten seine Eltern. Beide sind dauerhaft bei Friedrich in der Klinik. Lichtblicke für den 6-Jährigen dort: „101 Dalmatiner” oder „Kevin alleine in New York” schauen oder zur Musik aus dem Radio tanzen. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in für Friedrich registrieren – vielleicht bist genau du das passende Match!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/friedrich ein Registrierungsset bestellen.

Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

DKMS Spendenkonto

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
