Heldentat für einen Herzensmenschen

Was Oliver auch tut, er tut es mit Leidenschaft. Als Jugendlicher spielt er Eishockey, heute liebt er Fahrradtouren und Schwimmen. Nach der Geburt seiner Kinder ist er Vollzeit-Papa mit Herz und Seele – und inzwischen auch stolzer Opa von drei Enkelkindern. Die Momente mit den Kleinsten schenken Olli selbst in den dunkelsten Zeiten Hoffnung. So auch im Januar 2025, als er die Diagnose akute myeloische Leukämie erhält. Nach der Chemotherapie scheint alles überstanden, doch nur ein halbes Jahr später der Schock: Der Blutkrebs ist zurück. Nun braucht Olli dringend eine Stammzellspende, um zu überleben. Bist du sein:e Lebensretter:in?

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/oliver ein Registrierungsset bestellen.