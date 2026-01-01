Spender:in werdenGeld spenden
Spender:in werden
Geld spenden
Geldspendenaktion
Mitmachen
Online-Aktionen
Kampagnen
News & Stories
Veranstaltungen
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion

Sei mein Hoffnungsschimmer

clever fit Lampertheim, Kursraum, Wihelmstraße 45, 68623 Lampertheim, Deutschland
23.01.2026
08:00 (GMT+1)
23.01.2026
18:00 (GMT+1)
Info Presse
Um Inhalte von Google, Spotify, Vimeo und Issuu anzuzeigen, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Speicherung von Cookies und ausgewählten personenbezogenen Daten.

Felix ist erst fünf Monate alt und hat schon jetzt ein sehr bewegtes Leben: Direkt nach der Geburt musste er sich der ersten Notoperation unterziehen, es folgten noch drei weitere OPs. Zunächst stand der Verdacht auf Mukoviszidose im Raum, doch seit dem 4. Dezember 2025 ist klar: Baby Felix leidet an einem seltenen Immundefekt und seine einzige Überlebenschance ist eine Stammzellspende.

„Unser Alltag spielt sich größtenteils im Klinikum ab. Morgens wird er gewogen, Medikamente werden angehängt, danach ist Visite. Zwischendrin Blutentnahmen, Termine für Sonographie oder sonstige Diagnostik. Abends haben wir etwas mehr Ruhe, die Pausen nutzen wir zum Kuscheln. Auch sein Papa verbringt jede freie Minute mit uns im Klinikum”, berichtet Felix’ Mama. Ihr größter Wunsch: dass Felix bei ihnen und dem Familienhund zu Hause aufwachsen kann. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als Stammzellspender:in registrieren und so Hoffnung auf Leben schenken!

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter dkms.de/felix ein Registrierungsset bestellen.

Angela Wistuba-Hamprecht
Spenderneugewinnung
Wistuba-Hamprecht@dkms.de
Deine Geldspende kann Leben retten!
Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen.
Mögliche Zahlungsarten:
Paypal Logo
Visa Logo
Logo Mastercard
Amex Logo
Sepa Logo
Jetzt spenden

Weitere Aktionen

Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Zusammen für Tanja – zusammen für das Leben
Bocholt
17.01.2026
Eine Frau lächelt in die Kamera
Registrierungsaktion
Zusammen für Tanja – zusammen für das Leben
Bocholt
18.01.2026
Registrierungsaktion
Gemeinsam für das Leben
Wirfus
18.01.2026
Eine Frau und ein Mann stehen Arm in Arm und sommerlich bekleidet an einem Pier.
Registrierungsaktion
Ein Strähnchen Hoffnung für Tanja
Rottweil-Göllsdorf
24.01.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
Mannheim
24.01.2026
Ein Mann hält ein Baby unter einem Regenschirm
Registrierungsaktion
Heldentat für einen Herzensmenschen
Berlin
25.01.2026
Ein Baby in einer Schaukel
Registrierungsaktion
Sei mein Hoffnungsschimmer
 Bad Wildungen-Wega
22.02.2026
Aktiv werden
ÜbersichtSpender:in werdenGeld spendenMitmachenOnline-AktionenKampagnenNews & StoriesVeranstaltungen
Informieren
ÜbersichtÜber die DKMSÜber BlutkrebsMedizin & ForschungPatient:innen und AngehörigeInternationale Hilfsprogramme
Rund um die Spende
ÜbersichtSpendersucheErste ÜbereinstimmungVorbereitung auf die SpendeAblauf der SpendeNach der SpendeKontakt zum Patienten
FAQ
Kontakt
Presse
Daten ändern
Karriere
Unternehmen, Schulen & mehr
UnternehmenVereine & OrganisationenSchulenHochschulen

Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH

IBAN DE64 6415 0020 0000 2555 56
BIC SOLADES1TUB
Kreissparkasse Tübingen

Jetzt spenden!
ImpressumComplianceDatenschutzBarrierefreiheit
© 2026 DKMS Group gGmbH